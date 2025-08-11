Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 116 в Центральном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 86 улицах, в том числе 1-я и 2-я Брестская, Заморенова и Погодинская», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
«В рамках работ заменим более 600 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 280 тыс. “квадратов” на тротуарах. Расширим, где необходимо, пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Запланирована модернизация системы освещения — установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны», — пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 270 тыс. м газонов.