Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 116 в Центральном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 86 улицах, в том числе 1-я и 2-я Брестская, Заморенова и Погодинская», — сказал Бирюков.