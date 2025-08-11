С 2026 года ИНН будут подтверждать электронной выпиской в Хабаровском крае

Электронная выписка будет содержать ФИО, дату рождения и ИНН гражданина, заверяться квалифицированной электронной подписью налоговой службы и иметь равную юридическую силу с бумажным документом. Получить ее можно через сервис ФНС «Сведения об ИНН», в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуг (с использованием электронной подписи через приложение «Госключ»).