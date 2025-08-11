С 2026 года ИНН будут подтверждать электронной выпиской в Хабаровском крае

С 1 января 2026 года свидетельства о постановке на налоговый учет отменяются. Вместо них документом, подтверждающим регистрацию, станет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков. При этом ранее выданные бумажные свидетельства ИНН остаются действительными и замене не подлежат. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Электронная выписка будет содержать ФИО, дату рождения и ИНН гражданина, заверяться квалифицированной электронной подписью налоговой службы и иметь равную юридическую силу с бумажным документом. Получить ее можно через сервис ФНС «Сведения об ИНН», в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуг (с использованием электронной подписи через приложение «Госключ»).
Для организаций и ИП подтверждением станут выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также с 2026 года отменяются бумажные уведомления о постановке/снятии с учета.
Бумажные варианты выписок по-прежнему можно получить лично в налоговой или МФЦ при предъявлении паспорта.