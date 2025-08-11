Ричмонд
Российские снайперы устраивают засады на гексакоптеры ВСУ

Как отметили в МО РФ, снайперы уничтожают дроны противника точными выстрелами из стрелкового вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Снайперы 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) устраивают засады на украинские гексакоптеры в зоне проведения спецоперации, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения снайперов мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, уничтожая их точными выстрелами из стрелкового вооружения днем и ночью», — сообщает ведомство.

Как отметили в МО РФ, подобная тактика позволяет уничтожать тяжелые беспилотники противника, срывать доставку боеприпасов и материальных средств на позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский гексакоптер в зоне СВО с помощью FPV-дрона с прикрепленным к нему автоматом Калашникова.