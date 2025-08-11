ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе

Как установило ведомство, амурчанин получил предложение от представителя украинской террористической организации через WhatsApp. Ему было обещано вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за совершение поджога релейного шкафа на Транссибирской магистрали.
«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жителю Амурской области грозит до 20 лет лишения свободы. Он задержан и находится под стражей, сообщили в УФСБ.
Ранее в Краснодарском крае были задержаны двое россиян и один уроженец Средней Азии, подозреваемые в попытке поджога объектов транспорта и связи. Мужчины искали нелегальный заработок в интернете и вышли на украинского заказчика.