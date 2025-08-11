Politico: Ватикан обвинили в масштабном отмывании денег

В условиях отчаянных попыток Папы Римского Льва подчистить репутацию Католической церкви после многолетних скандалов на Ватикан обрушили новые неприятности. На этот раз его обвиняют в масштабном отмывании денег с помощью незаконного манипулирования банковскими переводами. Об этом сообщает Politico.
По словам бывшего главного финансового полицейского анклава, которого буквально заставили уйти в отставку в 2017 году, агентство Ватикана по расчету заработной платы могло изменять имена и номера счетов в транзакциях после их совершения, скрывая личности получателей и отправителей.
Последствия этого могут быть колоссальными, ведь это позволило бы должностным лицам Ватикана переводить средства частным клиентам, не раскрывая их личности, что потенциально способствовало бы неограниченному отмыванию денег и нарушало бы самые элементарные правила борьбы с мошенничеством.
В самом Ватикане эти обвинения отвергают. Заступаются за Католическую церковь и эксперты, знакомые с работой SWIFT. Они утверждают, что сделать это технически невозможно. Интригу усиливает то, насколько тесно эти обвинения переплетаются с внутренней политикой Ватикана.
Несколько лет назад обвинили в шпионаже Либеро Милоне, бывшего аудитора Deloitte, которого покойный Папа Франциск назначил в 2015 году для исправления финансов Ватикана после многих лет скандалов и пренебрежения.
Позже Милоне заявил, что его увольнение произошло после того, как он раскрыл финансовые махинации, связанные с бывшим начальником полиции города-государства и кардиналом Джованни Анджело Беччиу, который был осужден за хищение в 2023 году после нецелевого использования средств Ватикана.
