Politico: Ватикан обвинили в масштабном отмывании денег

Позже Милоне заявил, что его увольнение произошло после того, как он раскрыл финансовые махинации, связанные с бывшим начальником полиции города-государства и кардиналом Джованни Анджело Беччиу, который был осужден за хищение в 2023 году после нецелевого использования средств Ватикана.