В ряде домов Вахитовского района сутки не будет воды

Это связано с подключением здания к централизованным сетям водоснабжения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители ряда домов Вахитовского района на сутки останутся без воды. Причиной стало подключение двух водопроводов для дома по улице Шаляпина, 15 к централизованным сетям водоснабжения.

Как сообщает «МУП Водоканал», с 9:00 12 августа до 9:00 13 августа будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Агрономическая, 2/9, 4, 6, 16/8, 18, 20;
  • ул. Качалова, 64/21, 76, 77, 78, 82/19, 83/14, 75, 77а;
  • ул. Н. Назарбаева, 9/2, 15, 21/64, 13, 27б;
  • ул. Спартаковская, 119/25;
  • ул. Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 25/119.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.