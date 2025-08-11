Ричмонд
Премьер-министр Австралии заявил о намерении официально признать Палестину

Австралия официально признает Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Об этом в понедельник, 11 августа, заявил премьер-министр государства Энтони Альбанезе.

По словам австралийского премьера, это историческое решение, которое изменит внешнюю политику Палестины.

Альбанезе сообщил, что его правительство на сентябрьском заседании Генеральной Ассамблеи ООН присоединится к Франции, Великобритании и Канаде в признании Палестины.

Он отметил, что Австралия признает право палестинцев на собственное государство при соблюдении обязательств, полученных от палестинской администрации. Так, государство уже признали более 140 из 193 государств — членов ООН, включая Испанию и Ирландию из числа стран ЕС, передает The Canberra Times.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. За документ проголосовали 149 государств, 12 стран высказались против, еще 19 — воздержались.

17 стран — членов Европейского союза и Лиги арабских государств впервые поддержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
