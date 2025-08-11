Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер в аэропорту Атланты

Самолет Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер, когда вылетал из аэропорта Атланты утром в воскресенье, 10 августа. Об этом пишет Associated Press.
Как передает издание, крыло самолета «соприкоснулось» с пустым воздушным судном.
Согласно сайту FlightAware, отслеживающему сбои в рейсах, самолет должен был направиться из Атланты в Гватемалу. После задержки пассажиров пересадили пересажены на другой самолет.
Уточняется, что на борту самолета находились 192 пассажира, а также два пилота и четыре стюардессы. По данным компании Delta, сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее при отказе электроники самолету пришлось делать аварийную посадку в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штат Техас. Однако при приземлении он столкнулся с другим лайнером. Через несколько секунд на взлетно-посадочной полосе раздаются панические крики, грохот и скрежет.