Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер в аэропорту Атланты

Крыло самолета «соприкоснулось» с воздушным судном в аэропорту Атланты.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер, когда вылетал из аэропорта Атланты утром в воскресенье, 10 августа. Об этом пишет Associated Press.

Как передает издание, крыло самолета «соприкоснулось» с пустым воздушным судном.

Согласно сайту FlightAware, отслеживающему сбои в рейсах, самолет должен был направиться из Атланты в Гватемалу. После задержки пассажиров пересадили пересажены на другой самолет.

Уточняется, что на борту самолета находились 192 пассажира, а также два пилота и четыре стюардессы. По данным компании Delta, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее при отказе электроники самолету пришлось делать аварийную посадку в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штат Техас. Однако при приземлении он столкнулся с другим лайнером. Через несколько секунд на взлетно-посадочной полосе раздаются панические крики, грохот и скрежет.