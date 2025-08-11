Музей Эльдара Рязанова проведет лекцию о кино и историческую прогулку по Самаре

14 августа в 19:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+) на тему «Что такое этика кино? “Заметки о жесте” Джорджо Агамбена» с участием киноведа Олега Горяинова. Вход платный, количество мест ограничено.
16 августа гости музея смогут посетить экскурсию по выставке «Будь готов!» (12+) с мастер-классом «Живое оригами» (6+). Вход на оба мероприятия свободный.
В этот же день пройдет пешеходная экскурсия по главным улицам города «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Организаторы расскажут о жизни и торговле в советское время. Участие — по билетам.
Адрес музея: ул. Фрунзе, 120.

