Мобильное приложение «Росреестр»: ключевые услуги ведомства доступны в несколько кликов!

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что пользователи Android могут скачать новое приложение Росреестра в RuStore и Google Play. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости. Воспользоваться им могут как граждане, так и профессиональные участники рынка недвижимости — кадастровые инженеры, для которых в приложении предусмотрен отдельный раздел.