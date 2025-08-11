Ричмонд
Мобильное приложение «Росреестр»: ключевые услуги ведомства доступны в несколько кликов!

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что пользователи Android могут скачать новое приложение Росреестра в RuStore и Google Play. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости. Воспользоваться им могут как граждане, так и профессиональные участники рынка недвижимости — кадастровые инженеры, для которых в приложении предусмотрен отдельный раздел.

С помощью приложения «Росреестр» можно:

✔ узнать информацию о своей недвижимости и справочную общедоступную информацию о других объектах (по кадастровому номеру или адресу);

✔ просматривать извещения о продаже долей (актуально для совладельцев);

✔ подавать заявления на изменение данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), на запрет совершать сделки с недвижимостью без личного участия собственника, исправление технических ошибок;

✔ проверять статус запросов и подлинность электронных документов;

✔ заказать выписки из ЕГРН, получить и скачать их;

✔ получить доступ к публичной кадастровой карте и к российской картографической основе и ортофотопланам масштабов 1:2000 и 1:10000;

✔ записаться на прием в Росреестр. Скачайте официальное приложение и решайте вопросы с недвижимостью в несколько кликов!