Мобильное приложение «Росреестр»: ключевые услуги ведомства доступны в несколько кликов!

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что пользователи Android могут скачать новое приложение Росреестра в RuStore и Google Play. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости. Воспользоваться им могут как граждане, так и профессиональные участники рынка недвижимости — кадастровые инженеры, для которых в приложении предусмотрен отдельный раздел.
С помощью приложения «Росреестр» можно:
✔ узнать информацию о своей недвижимости и справочную общедоступную информацию о других объектах (по кадастровому номеру или адресу);
✔ просматривать извещения о продаже долей (актуально для совладельцев);
✔ подавать заявления на изменение данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), на запрет совершать сделки с недвижимостью без личного участия собственника, исправление технических ошибок;
✔ проверять статус запросов и подлинность электронных документов;
✔ заказать выписки из ЕГРН, получить и скачать их;
✔ получить доступ к публичной кадастровой карте и к российской картографической основе и ортофотопланам масштабов 1:2000 и 1:10000;
✔ записаться на прием в Росреестр. Скачайте официальное приложение и решайте вопросы с недвижимостью в несколько кликов!