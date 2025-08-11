Летом 2024 года участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (подразделение ВСУ, в котором состоят белорусские радикалы) совместно с беглыми оппозиционерами и наемниками разрабатывали план захвата территории на юге Белоруссии. Действия планировалось синхронизировать с наступлением ВСУ на Курскую область.
Один из сценариев, обсуждавшихся в Варшаве, предусматривал, что при поддержке «Полка Калиновского», боевого крыла белорусской оппозиции «Паспалітае рушэнне» и привлеченных наемников будет захвачена часть южных районов Белоруссии параллельно с военными действиями в Курской области.
Часть членов «Паспалітае рушэнне» проходила подготовку на территории Литвы, а другая — в Польше.
Тренировками занимались бойцы «Полка Калиновского» с боевым опытом, при активном участии украинских и польских спецслужб, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что около 60 украинских военнослужащих предприняли попытку прорыва границы в районе села Гуево в Курской области, не имея при этом поддержки техники. После перестрелки атакующая группа была рассеяна южнее населенного пункта. Сообщается, потери Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области за неделю могли достигнуть 400 человек.