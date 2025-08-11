Ранее в СМИ появилась информация, что около 60 украинских военнослужащих предприняли попытку прорыва границы в районе села Гуево в Курской области, не имея при этом поддержки техники. После перестрелки атакующая группа была рассеяна южнее населенного пункта. Сообщается, потери Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области за неделю могли достигнуть 400 человек.