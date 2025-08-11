Невский проспект превратился в «дорогу ярости» во время масштабного ремонта

По словам нашего журналиста Камиллы Латыповой, движение почти парализовано на этих участках, весь транспорт двигается очень медленно, при этом водители игнорируют правила дорожного движения. Мимо девушки такси молниеносно пронеслось на свой красный сигнал, в то время, когда пешеходы начали проходить дорогу. Пример таксиста «Ягуар» и других автомобилистов и за ним сразу помчался люксовый «Ягуар». Впереди корреспондента, справа, шел несовершеннолетний, которого также чуть не сбили ревущие и вечно спешащие авто.
На пешеходных переходах сначала собираются десятки людей, а потом идут буквально стенка на стенку. При этом где-то умудряется проезжать «помывочная» машина, которая разносит грязь и пыль. Весь мусор летит на пешеходов, автомобилисты громко ругаются и сигналят и не дают проходить петербуржцам и гостям Северной столицы. Водители ведут себя по отношению к обычным прохожим либо наплевательски, либо действительно устали от километровых пробок.
Однако это не останавливает их от того, чтобы сигналить всем подряд, а экстренные службы — скорая помощь и машины МЧС, включая крупногабаритные «пожарки» вынуждены кое-как протискиваться между автобусами и маневрировать на очень узеньких участках дороги.
Ранее «МК в Питере» сообщал, что в Петербурге 5 августа стартовали масштабные работы по обновлению Невского проспекта.