Невский проспект превратился в «дорогу ярости» во время масштабного ремонта

По словам нашего журналиста Камиллы Латыповой, движение почти парализовано на этих участках, весь транспорт двигается очень медленно, при этом водители игнорируют правила дорожного движения. Мимо девушки такси молниеносно пронеслось на свой красный сигнал, в то время, когда пешеходы начали проходить дорогу. Пример таксиста «Ягуар» и других автомобилистов и за ним сразу помчался люксовый «Ягуар». Впереди корреспондента, справа, шел несовершеннолетний, которого также чуть не сбили ревущие и вечно спешащие авто.