Грабители нашли новый способ обогащения: воришек стали интересовать люксовые аксессуары на миллионы евро

В Париже участились дерзкие ограбления бутиков и офисов люксовых брендов, где мишенью становятся дизайнерские сумки. Их стоимость достигает миллионов евро, а спрос на такие изделия растет по всему миру. Французская полиция ведет борьбу с организованными бандами, которые переключились с драгоценностей на кожаные аксессуары. Об этом пишет The Guardian.
За последний год в Париже произошло несколько крупных краж. Жером Лаланд, эксперт апелляционного суда Парижа, отметил, что рынок подержанных сумок процветает из-за высокого спроса, что упрощает их перепродажу. По его словам, сумки стали символом статуса, а их кража приносит большие деньги.
В июле грабители проникли в шоурум Houlux, забравшись на балкон четвертого этажа. За 20 минут они вынесли более 100 сумок Hermes, Dior, Louis Vuitton и Chanel на сумму около 1 млн евро. Через несколько дней двое мужчин в масках ограбили офис Louis Vuitton, украв сумки на аналогичную сумму. В мае бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен ограбили, протаранив витрину машиной. Это стало третьим подобным налетом за девять месяцев.
Глава отдела по борьбе с организованной преступностью Паскаль Карро сообщил, что сумки стали одной из последних целей банд в Париже. Ранее преступники грабили банки, но теперь, с усилением их защиты, перешли на люксовые изделия. По его словам, банды, не занимающиеся киберпреступлениями, ищут ценные физические объекты, такие как сумки.
В январе в центре Парижа из офиса LVMH пропало 50 сумок Loewe стоимостью около 100 000 евро. Камеры видеонаблюдения показали, как двое подозреваемых вынесли их в больших мешках. В 2024 году грабители, протаранив автомобиль в бутик Chanel на авеню Монтень, похитили сумки на сумму до 1 млн евро. Дом инфлюенсера, публиковавшего фото с люксовыми сумками, также стал мишенью — украдены изделия на 20 000−30 000 евро.
Ранее KP.RU рассказывал, как во Франции грабителям удалось похитить у пассажиров поезда 350 тысяч евро. Это стало рекордной кражей в поездах страны за всю историю.