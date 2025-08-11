Грабители нашли новый способ обогащения: воришек стали интересовать люксовые аксессуары на миллионы евро

В июле грабители проникли в шоурум Houlux, забравшись на балкон четвертого этажа. За 20 минут они вынесли более 100 сумок Hermes, Dior, Louis Vuitton и Chanel на сумму около 1 млн евро. Через несколько дней двое мужчин в масках ограбили офис Louis Vuitton, украв сумки на аналогичную сумму. В мае бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен ограбили, протаранив витрину машиной. Это стало третьим подобным налетом за девять месяцев.