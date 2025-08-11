Николай Коляда осудил снос киосков в Екатеринбурге

Отметим, что в Екатеринбурге в этом году массово сносят нестационарные объекты торговли. С улиц города уже исчезли сотни киосков. При этом, как говорят горожане, часто с перекрестков исчезают киоски с прессой, а ларьки с шаурмой продолжают работать.