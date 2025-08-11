Николай Коляда осудил снос киосков в Екатеринбурге

Известный драматург, писатель и художественный руководитель театра Николай Коляда осудил массовый снос киосков в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Больше всего руководителя «Коляда-Театра» расстроило исчезновение с городских улиц киосков с мороженым и прессой. Коляда даже решил написать пьесу о продавщице Любе, у которой он на протяжении двух десятилетий покупал в киоске мороженое.
— Оказывается, и киоск «Мороженое», что рядом с театром, тоже сносят, — пишет Николай Коляда, задаваясь вопросом: кому этот киоск мог помешать.
Также драматург удивился тому, что на проспекте Ленина недалеко от его театра исчез киоск с прессой.
— Кто выиграл от этого? Где купить газету, если не хочешь в интернете смотреть все? — сетует известный драматург.
Отметим, что в Екатеринбурге в этом году массово сносят нестационарные объекты торговли. С улиц города уже исчезли сотни киосков. При этом, как говорят горожане, часто с перекрестков исчезают киоски с прессой, а ларьки с шаурмой продолжают работать.
Так, житель ВИЗа Алексей рассказал «КП-Екатеринбург», что недавно киоск с шаурмой открылся на пересечении улиц Крауля — Заводская, продолжают торговать ей и на перекрестке улиц Крауля — Токарей, а также на многих остановках общественного транспорта.