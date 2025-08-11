Утверждения о тайной дочери культового певца разделили друзей и поклонников

Заявление о том, что у Фредди Меркьюри была тайная дочь, разделили поклонников и друзей лидера Queen. Женщина, утверждающая, что покойный певец является ее отцом, высказалась после того, как кто-то из его ближайшего окружения высказал сомнения в преддверии выхода новой книги.
Его выступления определили эпоху, а история его жизни была подробно описана в книгах, а также на большом экране, пишет The Guardian. Но теперь дальнейшие разоблачения могут открыть неизвестную главу в жизни Фредди Меркьюри.
Вопрос о том, была ли у Меркьюри тайная дочь, о которой он никому не рассказывал и которой сейчас 48 лет, разделил поклонников и самых близких людей в его жизни. В готовящейся к выходу книге Лесли-Энн Джонс рассказывается о женщине, известной только как Би, которая утверждает, что на самом деле является дочерью фронтмена The Queen, зачатой во время интрижки с женой близкого друга в 1976 году.
«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом, — утверждает она в письме, написанном от руки. — У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был мне предан».
О Би мало что известно, кроме ее возраста и того факта, что она является медицинским работником, работающим в Европе. Она утверждает, что Меркьюри доверил ей 17 дневников, посвященных последним годам его жизни, которые, по словам Джонс, являются «самой близкой к автобиографии Фредди Меркьюри вещью, которую когда-либо узнает мир».
Утверждения, которые впервые появились в мае и, по-видимому, были общеизвестны среди ближайшего окружения Меркьюри, были встречены растущим противодействием со стороны некоторых людей, которые знали певца лучше всех.
Когда его спросили о Би, гитарист Queen Брайан Мэй сказал, что хотел бы оставаться «нейтральным». Однако его жена, бывшая звезда EastEnders Анита Добсон, назвала эти заявления «фейковыми новостями». Мэри Остин, близкая подруга певца, также сомневалась, что Меркьюри стал бы скрывать от своего ближайшего окружения тот факт, что у него есть дочь.
«Фредди отличался удивительной открытостью, и я не могу себе представить, чтобы он захотел или смог сохранить такое радостное событие в секрете от меня или от других самых близких ему людей», — утверждает Остин в интервью Sunday Times.
Мэри Остин унаследовала около половины состояния, оцениваемого в 9 миллионов фунтов стерлингов, которое Меркьюри оставил после того, как певец, у которого в 1987 году был диагностирован СПИД, умер в 1991 году в возрасте 45 лет от бронхиальной пневмонии.
«Правда в том, что я просто не являюсь хранителем такого секрета, — отмечает Остин. — Я никогда не знала ни о каком ребенке, ни о каких дневниках. Если бы у Фредди действительно был ребенок, а я об этом ничего не знала, это было бы для меня удивительно».
Женщина, которую называют Би, ответила, что она была «опустошена» комментариями Остин.
Джонс, чья книга «Любовь к Фредди» будет опубликована в следующем месяце, отстаивала обоснованность заявлений, когда они впервые появились, заявив, что был проведен тест ДНК, который подтвердил версию событий, изложенную в ее биографии Меркьюри.
Она также указала на отсутствие громкого опровержения заявлений остальных членов Queen в качестве еще одного доказательства того, что детали в ее книге правдивы.
«Что я бы сказала, так это то, что настоящий близкий круг — другие участники Queen и сестра Фредди — отрицали бы это, если бы могли, несколько недель назад, когда эта история вышла наружу, — подчеркивает Джонс. — Они не могут, потому что, как говорит дочь Фредди, они знают, что это правда».
Джонс, написавшая серию книг о самых известных музыкантах, рассказала о новых откровениях, которые появляются в книге о Фредди Меркьюри, заявив, что она «создает повествование, которое перевернет все, что, как нам казалось, мы знали о нем и его наследии».