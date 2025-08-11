Утверждения о тайной дочери культового певца разделили друзей и поклонников

Вопрос о том, была ли у Меркьюри тайная дочь, о которой он никому не рассказывал и которой сейчас 48 лет, разделил поклонников и самых близких людей в его жизни. В готовящейся к выходу книге Лесли-Энн Джонс рассказывается о женщине, известной только как Би, которая утверждает, что на самом деле является дочерью фронтмена The Queen, зачатой во время интрижки с женой близкого друга в 1976 году.