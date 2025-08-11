Врач рассказала о необходимых прививках для ребенка перед школой

Перед началом учебного года родители должны проверить, все ли обязательные прививки сделаны их ребенку, и при необходимости провести ревакцинацию, в том числе против туберкулеза. Об этом сообщила педиатр сети медицинских клиник «К +31» Наталья Плинатус. По ее врача, с началом занятий в школе у детей возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями из-за тесного контакта в коллективе.