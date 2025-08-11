Врач рассказала о необходимых прививках для ребенка перед школой

Ребенку может потребоваться ревакцинация БЦЖ.
Перед началом учебного года родители должны проверить, все ли обязательные прививки сделаны их ребенку, и при необходимости провести ревакцинацию, в том числе против туберкулеза. Об этом сообщила педиатр сети медицинских клиник «К +31» Наталья Плинатус. По ее врача, с началом занятий в школе у детей возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями из-за тесного контакта в коллективе.
«Врач отметила, что может потребоваться ревакцинация БЦЖ, если проба Манту или диаскинтест покажут необходимость», — пишут «Известия». Газета ссылается на слова Плинатус. Педиатр также уточнила, что к 6−7 годам детям необходимо провести ревакцинацию против коклюша, дифтерии и столбняка, а также повторную прививку от кори, паротита и краснухи (КПК). В этом же возрасте завершается ревакцинация от полиомиелита.
Врач также рекомендовала обратить внимание на вакцинацию против пневмококковой инфекции, завершить курс прививок от гепатита В, если он не был пройден полностью. Перед школой рекомендуется сделать прививку от менингококковой инфекции, особенно в период вспышек, а при отсутствии в анамнезе ветряной оспы — пройти вакцинацию препаратом «Варилрикс» (две дозы).
Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рекомендовал работодателям организовать вакцинацию сотрудников против менингита, передает 360.ru. По его словам, прививка является наиболее действенным методом предотвращения распространения данного заболевания. Специалист напомнил, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в перечень обязательных прививок и проводится по эпидемиологическим показаниям, поэтому инициативу по иммунизации сотрудников могут взять на себя работодатели.