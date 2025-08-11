Мария Багреева: начался прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы»

«Мы впервые проводим профессиональный конкурс среди специалистов контрактной системы и рассчитываем, что он позволит участникам не только заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста в своей сфере, а также внести вклад в ее развитие», — добавил он.