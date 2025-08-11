Мария Багреева: начался прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы»

В Москве стартовал прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы «Лидеры закупок Москвы», призванный определить лучшие кадры в области госзакупок и содействовать обмену передовым опытом и практиками, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что столица уверенно удерживает первое место по объему контрактации в стране: на московских заказчиков приходится каждый седьмой рубль в системе закупок страны.
«Профессиональный конкурс “Лидеры закупок Москвы” станет главной площадкой для демонстрации опыта и экспертности в этой области. Он поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи, которые обеспечат максимально эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Это позволит нам дальше повышать эффективность закупочных процессов, чтобы предоставить государственным и муниципальным учреждениям больше возможностей оперативно закрывать насущные потребности, а предпринимателям — развивать свой бизнес», — рассказала Багреева.
Организаторы конкурса — московский департамент по конкурентной политике и столичное управление кадровых сервисов. Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, одним из направлений работы ведомства является постоянный поиск путей модернизации процесса госзакупок.
«Мы впервые проводим профессиональный конкурс среди специалистов контрактной системы и рассчитываем, что он позволит участникам не только заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста в своей сфере, а также внести вклад в ее развитие», — добавил он.
Всего в конкурсе семь номинаций: четыре номинации для команд и три — для отдельных участников, в том числе для специалистов моложе 30 лет.
Конкурс пройдет в несколько этапов: с 11 августа по 3 сентября пройдет заявочный этап, в котором примут участие специалисты контрактной системы всех органов власти Москвы и подведомственных учреждений, с 22 сентября до 5 октября будут сформированы команды для дальнейшего участия в командном маршруте, а топ-30 участников продолжат бороться за призовые места на индивидуальном маршруте. 28 ноября пройдет финал конкурса. Оценивать работу финалистов будет экспертное жюри под руководством Марии Багреевой. Победители получат ценные призы.
Напомним, что контрактная система Москвы является одной из лучших в стране — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок.