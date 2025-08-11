«Не дают спать ночью»: Россиян в Китае атакуют блохи, вызывающие паразитарные болезни

За последнюю неделю на юге Китая было выявлено 1387 новых случаев заражения лихорадкой Чикунгунья. Очаг распространения этого опасного заболевания находится в провинции Гуандун. При этом большинство инфицированных (1212 человек) зарегистрировано в городе Фошань, где эпидемия началась ещё в июле.