«Не дают спать ночью»: Россиян в Китае атакуют блохи, вызывающие паразитарные болезни

Отмечается, что особенно страдают те, кто подолгу лежит на песке или пляжных полотенцах. По словам очевидцев, укусы вызывают нестерпимый зуд, который не проходит даже ночью. Примечательно, что насекомые кусают выборочно.
Параллельно в стране фиксируется всплеск случаев лихорадки Чикунгунья, переносимой комарами.
Песчаные блохи представляют особую опасность — их укусы могут привести к развитию тунгиоза и саркопсиллёза. Специалисты рекомендуют немедленно обрабатывать поражённые участки кожи и при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.
За последнюю неделю на юге Китая было выявлено 1387 новых случаев заражения лихорадкой Чикунгунья. Очаг распространения этого опасного заболевания находится в провинции Гуандун. При этом большинство инфицированных (1212 человек) зарегистрировано в городе Фошань, где эпидемия началась ещё в июле.