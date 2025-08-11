В Самаре на 8 улицах временно отключат холодную воду 11 августа 2025 года

В Самаре 11 августа начались очередные работы на водоводах ХВС. Коммунальщики предупредили жителей о возможных отключениях холодной воды.
Из-за ремонта без водоснабжения могут остаться следующие дома:
Пока неизвестно, когда точно включат холодную воду по этим адресам. Жителям рекомендуется заранее планировать бытовые нужды.
—-
