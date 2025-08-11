В аэропорту Сочи задерживаются 33 авиарейса

На прилет также зафиксированы задержки. Ожидаются рейсы из Иваново, Братска, Еревана, Антальи, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Сургута, Нижнекамска и Сыктывкара. Кроме того, три самолета из Новосибирска и два из Екатеринбурга прибывают с опозданием.