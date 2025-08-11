В аэропорту Сочи задерживаются 33 авиарейса

Утром 11 августа в международном аэропорту Сочи зафиксированы задержки 33 рейсов. Согласно данным онлайн-табло на 7:30, 15 вылетов и 18 прилетов откладываются по техническим и организационным причинам, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как стало известно ранее, временные ограничения воздушного пространства вводились в течение последних трех суток для обеспечения безопасности полетов. Эти меры повлияли на график работы авиакомпаний и аэропорта.
Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что рейсы обслуживаются в порядке очереди по мере готовности воздушных судов. Среди направлений, куда задерживаются вылеты из Сочи, — Нижний Новгород, Москва, Сургут, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижнекамск, Тюмень и Нижневартовск.
На прилет также зафиксированы задержки. Ожидаются рейсы из Иваново, Братска, Еревана, Антальи, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Сургута, Нижнекамска и Сыктывкара. Кроме того, три самолета из Новосибирска и два из Екатеринбурга прибывают с опозданием.
Как ранее сообщалось, с наступлением осени авиаперевозчики значительно снизили цены на внутренние рейсы по России. Согласно последнему мониторингу, сентябрьские тарифы в среднем на 12,9% дешевле августовских, что связано с окончанием периода высокого спроса. Стоимость перелетов в Сочи также снизилась.