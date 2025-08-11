На улице Кирова в Калининграде завершают ремонт здания Заксобрания. Работы выполняет компания «Эталстрой».Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик демонтировал строительные леса. Первый этаж здания декорировали под кирпич. Большую часть фасада выполнили в светлом цвете. На уровне между вторым и третьим этажами разместили панно.
Подрядчик также привёл в порядок оконные и дверные блоки, водосточную систему, пожарные лестницы, установил архитектурную подсветку. За работы компания получит 29 миллионов рублей.
Законодательное собрание Калининградской области располагается в здании на улице Кирова, 17. Его построили в 1930—1940-х годах. Предположительно, до войны там размещалась Восточно-прусская земельная служба занятости.
В первые советские годы в здании находилось городское управление милиции. Позже объект передали областным партийным корпусам. В 1960—1970-х провели реконструкцию, пристроив лекционный зал на 450 мест. За счёт этого общая площадь помещений увеличилась до 4000 квадратных метров. С 1994 года там размещается Облдума (сейчас — Заксобрание).
Отметим, что в марте 2025 года подсветили другой исторический объект в этом же районе — бывшее здание королевской консистории на улице Генделя, 5. Сейчас там располагается холдинг «Калининградстройинвест», по заказу которого провели работы.