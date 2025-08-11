На улице Кирова в Калининграде завершают ремонт здания Заксобрания

В первые советские годы в здании находилось городское управление милиции. Позже объект передали областным партийным корпусам. В 1960—1970-х провели реконструкцию, пристроив лекционный зал на 450 мест. За счёт этого общая площадь помещений увеличилась до 4000 квадратных метров. С 1994 года там размещается Облдума (сейчас — Заксобрание).