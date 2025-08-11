Ричмонд
В Самарской области похолодает до +9 с 12 августа

В Самаре рабочая неделя начнется с переменчивой погодой.

В понедельник, 11 августа, в Самаре прогнозируется дождь, местами возможна гроза. Дневная температура составит +23…+25 °C, северо-западный ветер усилится до 5−10 м/с.

В ночь на вторник, 12 августа, столбики термометров опустятся до +9…+14 °C. Днем воздух прогреется до +20…+25 °C. Осадков ночью не ожидается, однако во второй половине дня по области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть со скоростью 2−7 м/с ночью и 6−11 м/с днем.

Ранее мы писали, что самарцы вновь столкнулись с отключением мобильного интернета утром 11 августа.

