«Акрон-Академия Коноплева» проиграл молодежке «Факела» в Воронеже

Команды встречались в пятницу днем в рамках 18-го тура МФЛ. Тольяттинцы уступили хозяевам с разницей в мяч — 0:1 (6+).
«Факел-М» мог открыть счет под конец первого тайма. Однако футболист воронежцев Илья Васин не реализовал пенальти. На перерыв команды ушли с нулевой ничьей.
Во втором тайме хозяева все-таки забили. Одного мяча Шоты Чихрадзе на 73-й минуте хватило для победы над «красно-черными». Сейчас «Акрон-Академия Коноплева» занимает десятое место с 21 очком.
Ближайшая встреча состоится 15 августа. Молодежка тольяттинцев сразится с калининградской «Балтикой» (6+).
А «Крылья Советов-М» уступили в 18-м туре МФЛ «Ростову» — 1:2 (6+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.