Собянин: с 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных

По его словам, в районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Так, протяженность общедоступной территории достигла 1,5 км. Набережная находится рядом с новым ЖК на месте бывшего Тушинского аэродрома и в 15 минутах от станции метро «Спартак». Собянин отметил, что особую ценность ей придает уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты, а рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны.