Собянин: с 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных

Мэр Москвы рассказал, что завершен основной этап благоустройства набережной у станции «Спартак».

Источник: Аргументы и факты

Более 90 км набережных приведены в порядок в Москве с 2011 года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Так, протяженность общедоступной территории достигла 1,5 км. Набережная находится рядом с новым ЖК на месте бывшего Тушинского аэродрома и в 15 минутах от станции метро «Спартак». Собянин отметил, что особую ценность ей придает уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты, а рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны.

Мэр добавил, что на набережной оборудованы места отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки, а также создана сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется укрепить берег.

Ранее Собянин открыл новую набережную в музее-заповеднике «Коломенское».

