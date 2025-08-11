Ричмонд
В Анкоридже подтвердили, что власти США забронировали помещение перед саммитом

Арендатор заявил, что правительство США забронировало у него единственный объект, который оставался свободным.

Источник: Комсомольская правда

Арендодатель из города Анкоридж, штат Аляска, Ларри Дисброу подтвердил, что власти США арендовали у него помещение перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Правительство США забронировало у меня единственный объект, который оставался свободным. Сейчас здесь конец популярного сезона, так что многие мои объекты забронированы», — приводит ТАСС заявление арендатора.

Дисброу также отметил, что в это время года Аляска пользуется популярностью.

Ранее газета The New York Times писала, что отвечающая за охрану первых лиц государства Секретная служба США арендовала у Дисброу жилье в Анкоридже. Однако официально о месте проведения встречи Путина и Трампа пока не сообщалось.

Тем временем некоторые отели в Анкоридже уже подорожали почти вдвое, а многие гостиницы уже полностью забронированы.

