В Анкоридже подтвердили, что власти США забронировали помещение перед саммитом

Арендодатель из города Анкоридж, штат Аляска, Ларри Дисброу подтвердил, что власти США арендовали у него помещение перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Правительство США забронировало у меня единственный объект, который оставался свободным. Сейчас здесь конец популярного сезона, так что многие мои объекты забронированы», — приводит ТАСС заявление арендатора.
Дисброу также отметил, что в это время года Аляска пользуется популярностью.
Ранее газета The New York Times писала, что отвечающая за охрану первых лиц государства Секретная служба США арендовала у Дисброу жилье в Анкоридже. Однако официально о месте проведения встречи Путина и Трампа пока не сообщалось.
Тем временем некоторые отели в Анкоридже уже подорожали почти вдвое, а многие гостиницы уже полностью забронированы.