Пассажир вышел из поезда покурить и едва не погиб: мужчину спасла конструкция вагона

Мужчина чудом выжил, зацепившись за скоростной поезд, из которого вышел покурить.

Источник: Комсомольская правда

В Австрии мужчина чудом выжил, зацепившись за внешнюю часть скоростного поезда, сообщила местная железнодорожная компания. Инцидент произошёл в городе Санкт-Пёльтен, недалеко от Вены, поздно вечером в субботу.

По словам представителя австрийских железных дорог Херберта Хофера, мужчина вцепился в обшивку поезда, когда тот начал движение. Хофер отметил, что такие действия крайне опасны и обычно заканчиваются трагедией. Он пояснил, что человек, оказавшийся под поездом, рискует не только своей жизнью, но и создаёт проблемы для спасателей, полиции и пожарных, которые вынуждены выезжать на место происшествия.

Как рассказал один из пассажиров, 24-летний гражданин Алжира вышел на платформу в Санкт-Пёльтене, чтобы покурить. Когда поезд начал движение, мужчина запрыгнул в пространство между вагонами. Вскоре он стал стучать в окна, чтобы привлечь внимание. Кондуктор заметил его, применил экстренное торможение, после чего экипаж помог мужчине забраться в вагон. Пассажир добавил, что кондуктор строго отчитал нарушителя за безрассудное поведение. По прибытии на вокзал Майдлинг в Вене мужчину передали полиции.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Краснодаре мужчина попал под грузовой поезд и выжил. Пострадавшего доставили в больницу, а по информации правоохранителей, вышедший на ж/д пути был в состоянии алкогольного опьянения.