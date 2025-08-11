Пассажир вышел из поезда покурить и едва не погиб: мужчину спасла конструкция вагона

Как рассказал один из пассажиров, 24-летний гражданин Алжира вышел на платформу в Санкт-Пёльтене, чтобы покурить. Когда поезд начал движение, мужчина запрыгнул в пространство между вагонами. Вскоре он стал стучать в окна, чтобы привлечь внимание. Кондуктор заметил его, применил экстренное торможение, после чего экипаж помог мужчине забраться в вагон. Пассажир добавил, что кондуктор строго отчитал нарушителя за безрассудное поведение. По прибытии на вокзал Майдлинг в Вене мужчину передали полиции.