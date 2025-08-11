Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В калининградском аэропорту задерживаются 14 рейсов

Переносы коснулись пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с задержкой вылетят 6 рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта Храброво в понедельник, 11 августа.

Отправление лайнера «Уральских авиалиний» в город на Неве отложено на 40 минут. Пассажирам, направляющимся в столицу, придётся ждать от 20 минут до 2 часов 40 минут.

7 бортов из Москвы сядут в Калининграде с задержкой от 15 минут до 2 часов 40 минут. Самолёт из Екатеринбурга приземлится позже расписания на 1 час 15 минут.

В Калининграде 9 августа отменили 5 и задержали вылет и посадку 22 рейсов.