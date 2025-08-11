В калининградском аэропорту задерживаются 14 рейсов

Из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с задержкой вылетят 6 рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта Храброво в понедельник, 11 августа.
Отправление лайнера «Уральских авиалиний» в город на Неве отложено на 40 минут. Пассажирам, направляющимся в столицу, придётся ждать от 20 минут до 2 часов 40 минут.
7 бортов из Москвы сядут в Калининграде с задержкой от 15 минут до 2 часов 40 минут. Самолёт из Екатеринбурга приземлится позже расписания на 1 час 15 минут.
В Калининграде 9 августа отменили 5 и задержали вылет и посадку 22 рейсов.