Самарский студент разработал маринад для шашлыка с длительным сроком хранения

Магистрант Высшей биотехнологической школы Самарского политеха Павел Ачаликов под руководством доцента Марианны Ворониной создал уникальный сухой маринад для мяса.
Маринад состоит из куминa, чеснока, укропа, петрушки и базилика в строго подобранных пропорциях. Смесь сохраняет сочность шашлыка и увеличивает срок хранения мяса до 5 суток при 2−6°C, а при вакуумной упаковке — до 15 суток.
Рецепт подходит для любого мяса, особенно свинины, и рекомендуется использовать с растительным маслом. Маринад улучшает вкус, придаёт аромат и способствует равномерной корочке при готовке.
Как сообщает пресс-служба вуза, с разработкой Павел выиграл конкурс «УМНИК-Черкизово», а на лучший образец уже подана заявка на патент.
