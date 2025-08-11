Глава башкирского Баймака Радмир Исянбаев ушел с поста

С сегодняшнего дня, 11 августа, Радмир Исянбаев официально прекратил исполнять обязанности главы администрации Баймака. О своем уходе он сообщил через социальные сети, не уточняя причин такого решения. Контракт с ним, по его словам, расторгнут досрочно.
Напомним, Исянбаев руководил городом с января 2022 года, а осенью 2024-го жители переизбрали его на этот пост. В прощальном обращении он отметил, что покидает должность в момент, когда основные задачи выполнены, и можно со спокойной душой передавать полномочия преемнику.
В своем посте Исянбаев поблагодарил горожан за доверие и совместную работу. Он подчеркнул, что все эти годы жил проблемами и радостями Баймака, а теперь готов к новым вызовам, хотя город навсегда останется в его сердце.
