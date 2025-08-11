В Челябинске после 4-го этапа опрессовок 115 домов остаются без горячей воды

В Челябинске после четвертого этапа опрессовок без горячего водоснабжения остаются 115 многократных домов. Этап должен был завершиться еще 29 июля, но его продлили из-за многочисленных аварий.
Как рассказал начальник городского управления ЖКХ Вадим Храмцов, 11 августа горячую воду дадут в 60 домах. Жителям остальных 55 придется ждать до 15 августа.
Сейчас в городе завершается пятый этап опрессовок.
— Было отключено 947 домов. Постараемся без продлений, повреждения будем оперативно устранять, — пообещал Вадим Храмцов.
13 августа в Челябинске начнётся последний, шестой этап гидравлических испытаний. Горячая вода пропадет в 147 домах в Тракторозаводском районе.