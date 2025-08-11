Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ показало кадры поражения стартовой позиции ЗРК С-300 В ВСУ в Сумской области

Появились кадры, на которых запечатлено поражение стартовой позиции ЗРК С-300 В ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Ворожба Сумской области. Видео обнародовало Министерство обороны России в понедельник, 11 августа.

Появились кадры, на которых запечатлено поражение стартовой позиции ЗРК С-300 В ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Ворожба Сумской области. Видео обнародовало Министерство обороны России в понедельник, 11 августа.

Как сообщили в МО РФ, удар был нанесен российскими военными по позиции украинского зенитного комплекса, расположенной в указанном районе.

— Расчеты БПЛА «Герань-2» разнесли стартовую позицию ЗРК С-300 В противника в районе населенного пункта Ворожба, — передает Telegram-канал ведомства, показав кадры объективного контроля.

Ранее войска Вооруженных сил России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Уточняется, что этот узел использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ.

Тогда же оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 82 беспилотника ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 31 дрон ликвидирован над акваторией Азовского моря, 11 — над Крымом, а еще 10 БПЛА — над территорией Ростовской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше