МО РФ показало кадры поражения стартовой позиции ЗРК С-300 В ВСУ в Сумской области

Появились кадры, на которых запечатлено поражение стартовой позиции ЗРК С-300 В ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Ворожба Сумской области. Видео обнародовало Министерство обороны России в понедельник, 11 августа.
Как сообщили в МО РФ, удар был нанесен российскими военными по позиции украинского зенитного комплекса, расположенной в указанном районе.
— Расчеты БПЛА «Герань-2» разнесли стартовую позицию ЗРК С-300 В противника в районе населенного пункта Ворожба, — передает Telegram-канал ведомства, показав кадры объективного контроля.
Ранее войска Вооруженных сил России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Уточняется, что этот узел использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ.
Тогда же оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 82 беспилотника ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 31 дрон ликвидирован над акваторией Азовского моря, 11 — над Крымом, а еще 10 БПЛА — над территорией Ростовской области.