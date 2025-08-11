ФСБ показала кадры с пенсионерками из РФ, привлечёнными Киевом к терактам

Федеральная служба безопасности России показала видеозапись, на которой запечатлены действия пенсионерок, которых спецслужбы Украины привлекли для подготовки к терактам.
На кадрах можно увидеть, что одно из взрывных устройств было замаскировано под шахматную доску. Бомбу положила на автомобиль одна из пенсионерок, задержанных российскими силовиками.
По данным ФСБ, доску должны были передать военнослужащему. В случае её раскрытия произошел бы взрыв. Другая женщина по указанию украинских кураторов должна была проверить, сработало ли устройство.
В обнародованных роликах также показаны моменты задержания пенсионерок.
Напомним, ранее стало известно, что киевский режим использует пожилых людей в России в качестве смертников, чтобы избежать свидетелей и не платить им вознаграждение.
Также сообщалось, что в январе суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам в колонии общего режима 76-летнюю женщину, которая бросила коктейль Молотова в военкомат. К поджогу пенсионерку склонили мошенники, с которыми она общалась в течение 1,5 месяцев.