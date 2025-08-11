ФСБ показала кадры с пенсионерками из РФ, привлечёнными Киевом к терактам

Также сообщалось, что в январе суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам в колонии общего режима 76-летнюю женщину, которая бросила коктейль Молотова в военкомат. К поджогу пенсионерку склонили мошенники, с которыми она общалась в течение 1,5 месяцев.