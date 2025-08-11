Самарский театр драмы представит спектакль-прогулку с аудиопроектом «ВОЛГА_ДОК»

29 августа в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького покажет премьеру уникального спектакля-прогулки с плейлистом «ВОЛГА_ДОК» (16+).
Зрители пройдут по улицам города, погружаясь в звуковое и эмоциональное пространство, посвящённое Волге и её движению. Режиссёр постановки — Александр Шумилин, основатель театра «Немхат», который использует новые форматы в современном драматическом искусстве.
Как сообщает пресс-служба театра, для спектакля был записан аудиоландшафт Самары — звуки города стали частью музыкального оформления, а сюжет построен на личных воспоминаниях актёров театра.
