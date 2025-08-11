Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский театр драмы представит спектакль-прогулку с аудиопроектом «ВОЛГА_ДОК»

29 августа в 18:30 Самарский академический театр драмы им.

29 августа в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького покажет премьеру уникального спектакля-прогулки с плейлистом «ВОЛГА_ДОК» (16+).

Зрители пройдут по улицам города, погружаясь в звуковое и эмоциональное пространство, посвящённое Волге и её движению. Режиссёр постановки — Александр Шумилин, основатель театра «Немхат», который использует новые форматы в современном драматическом искусстве.

Как сообщает пресс-служба театра, для спектакля был записан аудиоландшафт Самары — звуки города стали частью музыкального оформления, а сюжет построен на личных воспоминаниях актёров театра.

Ранее мы писали, что музей Эльдара Рязанова 14 и 16 августа проведет лекцию (16+) об этике кино и историческую прогулку (12+) по главным улицам Самары.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.