ХК «Лада» сыграет с «Адмиралом» в первом матче Кубка Минска 11 августа

Клубы из Тольятти и Владивостока откроют турнир в Беларуси. Для волжан это будет первая встреча в нынешнее межсезонье (6+).

По данным официального сайта КХЛ, «Лада» и «Адмирал» играли 16 раз. Десять побед у дальневосточного коллектива, шесть — у «автозаводцев».

Ранее виделись 19 октября 2024-го. Тогда сильнее на своем льду была команда из Владивостока — 5:3. У хозяев забили Либор Шулак, Кирилл Петьков, Даниил Гутик и Вячеслав Основил (дубль). У тольяттинцев — Остап Сафин, Иван Романов и Максим Березин.

Первый матч Кубка Минска по хоккею начнется в понедельник в 15:00 (6+).

Недавно писали, что ветераны тольяттинской «Лады» будут получать материальную поддержу.

