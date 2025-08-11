Кузбасские кардиологи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут

Врачи каждый день спасают наши жизни и это не единичный случай. Так, в Видновской клинической больнице врачи успешно прооперировали десятилетнюю девочку Элину, получившую множественные переломы руки после падения с турника на детской площадке. Она не могла шевелить рукой из-за сильной боли.