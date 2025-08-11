В Волгограде затянулась разработка нового пересадочного тарифа

— Вопрос только в интеграции подхода к формированию межмуниципальных тарифов в нашу муниципальную тарифную сетку. На сегодняшний день такой «заказ» передан. Оператор «Волны» смотрит, как эти тарифные планы прописать, чтобы одна карта давала возможность иметь тарифный план, работающий как на межмуниципальных, так и городских маршрутах. Это не простой вопрос, но раз он нам задан, раз мы на него вышли — обязательно его реализуем, — подчеркнул восемь месяцев назад представитель мэрии.