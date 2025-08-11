В Братском районе снесут пять аварийных жилых домов по решению суда

В Братском районе снесут пять аварийных жилых домов. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с 2019 по 2025 годы в Приангарье действует адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
— В рамках этой программы администрация Вихоревки в 2023 году расселила семь аварийных многоквартирных домов, а в 2024 году приступила к сносу двух из них, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пять домов, которые признаны аварийными, администрация не снесла. Поэтому районный прокурор обратился в суд с иском, требующим обязать мэрию осуществить снос. Братский районный суд поддержал требования.
