Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братском районе снесут пять аварийных жилых домов по решению суда

Суд обязал администрацию организовать мероприятия по сносу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе снесут пять аварийных жилых домов. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с 2019 по 2025 годы в Приангарье действует адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

— В рамках этой программы администрация Вихоревки в 2023 году расселила семь аварийных многоквартирных домов, а в 2024 году приступила к сносу двух из них, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пять домов, которые признаны аварийными, администрация не снесла. Поэтому районный прокурор обратился в суд с иском, требующим обязать мэрию осуществить снос. Братский районный суд поддержал требования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бодайбо закрывают школу № 4 из-за снижения количества обучающихся.