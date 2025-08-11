Гидравлические испытания состоятся в Красносельском районе Петербурга 11 августа

Гидравлические испытания тепловых сетей запланированы в Красносельском районе в понедельник, 11 августа. Соответствующую информацию опубликовали АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, расположенные вдоль улиц Колобановской, Коммунаров, Красносельского и Таллиннского шоссе, а также улиц Заречной и Волхонского шоссе. Цель испытаний — проверка прочности и надежности теплосети.
График временного прекращения горячего водоснабжения по конкретным адресам можно найти в Telegram-боте «Веня».
Также сообщается, что август ознаменовался началом широкомасштабной модернизации теплоэнергетической инфраструктуры в центральной части Северной столицы.
Ранее мы сообщили о том, что на Заречной улице и Приморском шоссе заменили водогрейные котлы в котельных.