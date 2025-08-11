Названы лауреаты премии «Лучшая корпоративная книга 2025»

Конкурс, который в этом году проводится впервые, учрежден коммуникационной группой МедиаЛайн в партнерстве с издательствами «Альпина PRO», «ЭКСМО», «Лабораторией “Однажды”, а также Ассоциацией менеджеров России. Медиагруппа “Комсомольская правда” выступила информационным партнером премии и вошла в состав экспертного жюри.