Названы лауреаты премии «Лучшая корпоративная книга 2025»

В Москве 6 августа прошла церемония награждения лауреатов премии «Лучшая корпоративная книга». Экспертное жюри, в состав которого вошли представители СМИ, издатели, общественные деятели, рассмотрело 57 книжных проектов и определило победителей.
Конкурс, который в этом году проводится впервые, учрежден коммуникационной группой МедиаЛайн в партнерстве с издательствами «Альпина PRO», «ЭКСМО», «Лабораторией “Однажды”, а также Ассоциацией менеджеров России. Медиагруппа “Комсомольская правда” выступила информационным партнером премии и вошла в состав экспертного жюри.
Церемония награждения прошла на знаковой «книжной» площадке Community. Основная цель премии — поддержка издания корпоративных книг, развитие индустрии корпоративной литературы и повышение ее качества.
Гран-при премии «Лучшая корпоративная книга — 2025» конкурсное жюри присудило компании Сахалинская энергия за проект «Земля открытий».
В номинации «Лучшая авторская книга от создателя (CEO) бизнеса лучшим было признано Издательство Альпина PRO — за книгу “Исповедь (самозванца) предпринимателя”.
В номинации «Лучшая книга по истории компании/отрасли» — ПОЛЮС за книжный проект «Золото. Происхождение, добыча, значение».
В номинации «Лучшая книга о продукции компании/отрасли» победа досталась ТМХ — за книгу «Русская тяга».
«Лучшим корпоративным учебником» члены жюри признали книгу Россельхозбанка «Своё на полях».
В номинации «Лучшая детская книга» победил Нафтагаз, представивший на конкурс раскраску «Как работает буровая?», детскую книгу «Бурение. Буровая. Буровики» и детскую энциклопедию «Я — буровик».
В номинации «Лучшая книга нового сотрудника» — Х5 групп, ТС Пятёрочка — «Формула персонализации».
В номинации «Лучшая книга в поддержку корпоративной культуры компании» победу присудили ТМХ за проект «Люди и тяга — сила БАМА».
«Лучшей книгой по профориентации» признана серия книг Россельхозбанка «Фермерство для начинающих».
В номинации «Лучшая книга в поддержку территорий присутствия компании, развития промышленного туризма и международного сотрудничества» победил Газпромбанк с путеводителем «От края света до крайней высоты».
В номинации «Лучший отчет по теме устойчивого развития и социальных проектов» — Россельхозбанк с проектом «Принципы и направления устойчивого развития РСХБ».
В номинации «Лучшая юбилейная книга» было отмечено Издательство «Красивая книга» — за проект «Сто легенд Артека».
В номинации «Лучшая настольная игра» победил Каспийский трубопроводный консорциум, представивший игру «Путешествие по миру КТК».
Победителями в специальных номинациях стали:
«Лучшее полиграфическое решение в корпоративной книге» — ЭКСМО, Книга «Удокан. Медная кладовая России»;
«Лучшая идея (концепция) корпоративной книги» — Пикварио, «Визуальная история года в одном альбоме»;
«Лучшая цифровая версия корпоративной книги» — Брендматика — «Приключения Барсика и его друзей в космосе»;
«Лучший дизайн и визуальное исполнение книги» — Го Инвест, Раскраска про бычка и денежку.
Специальным дипломом «За лучшую книгу зарубежного СЕО» конкурсное жюри отметило книжный проект президента компании LG Electronics в России и СНГ ЁнгНам Ро.