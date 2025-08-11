Глава Минсельхозпрода сказал, что будет с урожаем зерна в Беларуси в 2025 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что будет с урожаем зерна в Беларуси в 2025 году.
Глава Минсельхозпрода заметил, что на сегодняшний день по уборке были набраны темпы, которые устраивают, однако необходимо ускоряться.
— К 2024 году немножко отстаем, потому что тогда уборка началась раньше, чем в 2025-м, тем не менее в 2025 году урожай зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в 2024-м, — заметил Юрий Горлов.
Министр сельского хозяйства и продовольствия уточнил, что зерно уже имеет большую массу, чем в 2024 году. Он добавил, что оно уже достигло зрелости.
