Глава Минсельхозпрода сказал, что будет с урожаем зерна в Беларуси в 2025 году

Глава Минсельхозпрода оценил урожай зерна в 2025 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что будет с урожаем зерна в Беларуси в 2025 году.

Глава Минсельхозпрода заметил, что на сегодняшний день по уборке были набраны темпы, которые устраивают, однако необходимо ускоряться.

— К 2024 году немножко отстаем, потому что тогда уборка началась раньше, чем в 2025-м, тем не менее в 2025 году урожай зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в 2024-м, — заметил Юрий Горлов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия уточнил, что зерно уже имеет большую массу, чем в 2024 году. Он добавил, что оно уже достигло зрелости.

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси.

Тем временем Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске.

А еще МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области: «Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях».