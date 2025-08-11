Проезд подорожал в Воронежской области с 11 августа

С 11 августа стоимость проезда в общественном транспорте в Воронежской области, за исключением областного центра, выросла. Соответствующий приказ регионального министерства тарифов опубликован на официальном сайте администрации Воронежской области.
Теперь наличными за проезд придется платить 27 рублей, банковской картой — 25. Ранее билет стоил 23 и 21 рубль соответственно.
Кроме того, выросла цена за километр пути на междугородних маршрутах. Теперь размер тарифа составляет 3,4 рубля, а был 2,3 рубля.