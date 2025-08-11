В Иркутской области устранили массовые отключения света

В Иркутском районе несколько населенных пунктов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. На 19-м километре Байкальского тракта, в поселке Еловый, произошла авария на трансформаторной подстанции, однако уже к 6 утра энергоснабжение возобновили. В садоводческом некоммерческом товариществе Мельничной Пади без света остались 880 домов, а в поселке Ново-Иркутский — 320 домов. В деревне Куда и поселке Горный отключение коснулось 972 домовладений, а в селе Малое Голоустное и Нижний Кочергат аварию на сетях устранили за час силами ремонтной бригады. В деревне Никольск временно обесточили 41 дом, но подачу электроэнергии быстро восстановили.