В Иркутской области устранили массовые отключения света

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отключении света и воды. По последним данным, за последние 24 часа, с 8:00 10 августа до 8:00 11 августа, в регионе произошло несколько технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства, часть из которых была связана с непогодой. Большинство аварий оперативно устранено, и подача электроэнергии восстановлена.
— В Тулуне из-за повреждения на воздушной линии электропередачи 10 кВ без света остались 152 дома и один социальный объект. Энергоснабжение удалось восстановить в кратчайшие сроки. Еще одно аварийное отключение произошло в поселке Железнодорожников, где ремонтные работы также провели оперативно, — прокомментировал Игорь Кобзев.
В Свердловском округе Иркутска авария на сетях затронула часть улиц Костычева, Белобородова и Лермонтова. В итоге 22 многоквартирных дома временно остались без электричества, но проблема была устранена.
В Иркутском районе несколько населенных пунктов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. На 19-м километре Байкальского тракта, в поселке Еловый, произошла авария на трансформаторной подстанции, однако уже к 6 утра энергоснабжение возобновили. В садоводческом некоммерческом товариществе Мельничной Пади без света остались 880 домов, а в поселке Ново-Иркутский — 320 домов. В деревне Куда и поселке Горный отключение коснулось 972 домовладений, а в селе Малое Голоустное и Нижний Кочергат аварию на сетях устранили за час силами ремонтной бригады. В деревне Никольск временно обесточили 41 дом, но подачу электроэнергии быстро восстановили.
В Братском районе, в поселке Новодолоново, отключение затронуло 100 домов и два социальных объекта, однако ситуацию оперативно стабилизировали. В Слюдянском районе, в селе Тибельти, 120 домов остались без света из-за аварии на сетях, но уже к 23:30 энергоснабжение возобновили. В Саянске произошло аварийное отключение на кабельной линии 10 кВ, однако ночью неполадки устранили. Крупных аварий на сетях водоснабжения за крупный период не зафиксировано.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за выходные в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров.