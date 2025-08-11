В Турции раскрыли темы переговоров Путина и Трампа на Аляске: Украина будет не на первом месте

В ходе возможной встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске одним урегулированием украинского конфликта обсуждение не ограничится. Станы будут искать новые сферы для стратегического партнерства. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.
«Будут объявлены публичные основы стратегического партнёрства США и России… Ближайшие годы, вероятно, станут периодом, когда международная торговля между некоторыми экономическими блоками останется ограниченной, что подорвет правила свободной торговли и процесс глобализации», — считает эксперт.
Россия, по его мнению, входит в этот период подготовленной. Так что в ближайшие пять лет объем торговли между странами значительно вырастет.
Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, внук Сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов в преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что на Аляске будут обсуждать большой спектр вопросов относительно российско-американских отношений, а не Европу.