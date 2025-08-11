Назван необычный способ справиться с симптомами опасного расстройства сна

Согласно новому исследованию, дутье в раковину (не в сантехническую, естественно, а в оболочку моллюска) может помочь справиться с симптомами расстройства сна, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Дутье в раковину, также известное как шанкх, — это древний ритуал, который включает в себя глубокий вдох и выдох в спиралевидную раковину.
Если верить исследованию, такая практика может улучшить сон пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), для лечения которого обычно требуется использование неудобных приспособлений.
Как поясняет The Guardian, СОАС возникает, когда во время сна прекращается дыхание. Симптомы включают громкий храп и затрудненное дыхание.
В исследовании, проведенном под руководством исследователей из Центра по уходу за вечным сердцем и научно-исследовательского института в Джайпуре (Индия) приняли участие тридцать человек, страдающих этим заболеванием, в возрасте от 19 до 65 лет. Примерно половину группы обучили обращению с раковиной, в то время как остальные выполняли упражнения на глубокое дыхание. Обеим группам было рекомендовано практиковать свои техники не менее 15 минут пять дней в неделю.
Шесть месяцев спустя исследование показало, что те, кто практиковал выдувание шанкха, были на 34% менее сонливыми в течение дня. У них также был более высокий уровень кислорода в крови ночью и в среднем на четыре-пять эпизодов СОАС в час было меньше.
«Выдувание шанкха — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без использования аппаратов или лекарств, — утверждает доктор Кришна К. Шарма, возглавлявший исследование. — Способ выдувания шанкха довольно своеобразен. Это действие создает сильную вибрацию и сопротивление воздушному потоку, что, вероятно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое небо, области, которые часто сжимаются во время сна у людей с СОАС».
Наиболее распространенной формой лечения апноэ во сне является аппарат непрерывного повышения давления в дыхательных путях (Cpap), при котором пациенты надевают маску, которая во время сна нагнетает воздух под давлением в нос и горло. Предыдущие исследования также показали, что игра на деревянных духовых инструментах может помочь при этом заболевании. Хотя аппараты эффективны, они могут быть неудобными, что заставляет исследователей предположить, что дутье в раковину может стать многообещающей альтернативой.
Планируется более масштабное исследование с участием нескольких больниц, отмечает The Guardian.
«Результаты этого исследования обнадеживают, но из-за небольшого масштаба исследования еще слишком рано с уверенностью говорить о том, что продувание раковины может помочь людям справиться с обструктивным апноэ во сне», — комментирует доктор Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций Asthma + Lung UK.
«Из этого исследования также не ясно, почему регулярное продувание через раковину может улучшить чьи-либо симптомы, — подчеркивает эксперт. — Было бы неплохо, если бы подход к продуванию через раковину был протестирован в более широком масштабе и сравнен с другими проверенными стратегиями, такими как ограничение употребления алкоголя, поддержание физической активности и соблюдение правил хорошего сна. СОАС — это хроническое заболевание, но при правильном лечении и изменении образа жизни люди могут реально изменить свои симптомы».