Российская ПВО пресекла атаку на Москву.
Силы российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы уточнил, что на месте падения дронов работают специалисты.
