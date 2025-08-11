Ричмонд
Российская ПВО пресекла атаку на Москву

Силы российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы уточнил, что на месте падения дронов работают специалисты.

