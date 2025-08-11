Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова-на-Дону вновь перестал работать мобильный интернет

Ростовчане пожаловались на перебои мобильного интернета в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 августа в центре Ростова-на-Дону снова временно отключили интернет-связь. На это пожаловались некоторые жители города, которые не смогли загрузить сайты и отправить сообщения в мессенджерах в своих телефонах.

После 9 часов утра отключение все еще сохраняется, по крайней мере, так обстоят дела у некоторых владельцев гаджетов. Проводной интернет продолжает работу без сбоев.

Напомним, мобильный интернет периодически пропадает в регионе. По данным областных властей, это связано с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Ранее на Дону из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше