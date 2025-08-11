В центре Ростова-на-Дону вновь перестал работать мобильный интернет

Утром 11 августа в центре Ростова-на-Дону снова временно отключили интернет-связь. На это пожаловались некоторые жители города, которые не смогли загрузить сайты и отправить сообщения в мессенджерах в своих телефонах.
После 9 часов утра отключение все еще сохраняется, по крайней мере, так обстоят дела у некоторых владельцев гаджетов. Проводной интернет продолжает работу без сбоев.
Напомним, мобильный интернет периодически пропадает в регионе. По данным областных властей, это связано с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Ранее на Дону из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь.
