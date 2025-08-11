Ричмонд
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт

В волгоградском аэропорту действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. ОБ этом рассказали в Росавиации.

Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты.

«Введены временные ограничения», — говорится в официальном telegram-канале Росавиации. Данные меры введены в соответствии с регламентом обеспечения безопасности полетов.

Официальные представители аэропорта уточнили, что ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.