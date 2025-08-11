Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Сафроновым

В Малом театре в столице России прошла церемония прощания со знаменитым артистом Владимиром Сафроновым.

В Малом театре в столице России прошла церемония прощания со знаменитым артистом Владимиром Сафроновым.

На прощание пришли многие коллеги, ученики и поклонники творчества актера. Среди них было несколько народных артистов РФ, сообщает РИА Новости.

Гроб с телом Владимира Сафронова вынесли из зала под аплодисменты.

Владимир Алексеевич прославился своими выдающимися работами на сцене театра. Также, его можно заметить в нескольких популярных советских фильмах, таких как Осенние свадьбы и Артистка из Грибова.

Артиста не стало 5 августа 2025 года. Ему было 84 года.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.