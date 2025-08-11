В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Сафроновым

В Малом театре в столице России прошла церемония прощания со знаменитым артистом Владимиром Сафроновым.
На прощание пришли многие коллеги, ученики и поклонники творчества актера. Среди них было несколько народных артистов РФ, сообщает РИА Новости.
Гроб с телом Владимира Сафронова вынесли из зала под аплодисменты.
Владимир Алексеевич прославился своими выдающимися работами на сцене театра. Также, его можно заметить в нескольких популярных советских фильмах, таких как Осенние свадьбы и Артистка из Грибова.
Артиста не стало 5 августа 2025 года. Ему было 84 года.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.