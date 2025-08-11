БПЦ и Минприроды будут развивать сотрудничество

Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк и Митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Программа сотрудничества Минприроды и БПЦ была подписана в 2023 году, с 2014 года действует рабочая группа по реализации этого сотрудничества, в Гродненской и Брестской епархиях созданы экологические отделы, в каждой епархии работают ответственные за экологические вопросы. Более десяти лет действует церковная экологическая программа «Человек и творение», инициирующая и поддерживающая различные церковные экологические проекты.
В числе реализуемых экологических инициатив образовательные мероприятия для детей и молодежи, научные конференции и круглые столы, введение в Институте теологии БГУ в 2024 году курса «Церковь и экология» для магистрантов второго курса, проект по размещению искусственных гнездовий для сов на зданиях храмов, а также различные приходские экологические инициативы.
Отдельного внимания заслуживает работа по организации на территориях церковных приходов экологических образовательных троп или уголков, которая во многих случаях велась в сотрудничестве с местными властями и Минприроды. Был организован большой пешеходный маршрут «Дорога тишины», который проходит через Воложинский, Дзержинский и Столбцовский районы Минской области.
Доброй традицией сотрудничества Минприроды и церкви является совместная деятельность по благоустройству святых источников и берегов водоемов, мемориальных комплексов, прихрамовых территорий, городских и сельских кладбищ, организация экологических акций по посадке деревьев и озеленению, а также проведение работы по просвещению населения, особенно детей и молодежи.
«Подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Белорусской православной церковью будет способствовать активизации взаимодействия еще на более высоком уровне», — отметили в Минприроды.