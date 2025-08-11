БПЦ и Минприроды будут развивать сотрудничество

Программа сотрудничества Минприроды и БПЦ была подписана в 2023 году, с 2014 года действует рабочая группа по реализации этого сотрудничества, в Гродненской и Брестской епархиях созданы экологические отделы, в каждой епархии работают ответственные за экологические вопросы. Более десяти лет действует церковная экологическая программа «Человек и творение», инициирующая и поддерживающая различные церковные экологические проекты.