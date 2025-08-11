Секретный работник Пентагона рассказал о четырех типах инопланетян

По данным из открытых источников, серые гуманоиды — человекообразные существа с серой или зелёной кожей, огромными тёмными глазами, непропорционально крупной головой, маленьким ростом, длинными руками и тонкими пальцами. Нордики — имеют сходство с европейцами, в частности с выходцами из стран Скандинавии, их рост около двух метров. Инсектоиды — похожи на насекомых или членистоногих. Рептилоиды — имеют сходство с рептилиями.