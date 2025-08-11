Секретный работник Пентагона рассказал о четырех типах инопланетян

Физик Эрик Дэвис, известный своими работами над сверхсекретными проектами в Пентагоне, заявил на форуме на Капитолийском холме, что существуют четыре вида пришельцев — серые, нордики, инсектоиды и рептилоиды, пишет Daily Mail.
«Дэвис описал эти сущности как гуманоидов, которые размером примерно с человека», — говорится в материале.
По словам члена Комитета по надзору Палаты представителей и фракции UAP Эрика Берлисона, для него стало шоком, что такой известный и уважаемый ученый начал открыто об этом говорить.
«Если это правда, то это будет момент, меняющий парадигму. Правительство не имеет права хранить такую тайну от общества, которому оно служит», — заявил Берлисон.
По данным из открытых источников, серые гуманоиды — человекообразные существа с серой или зелёной кожей, огромными тёмными глазами, непропорционально крупной головой, маленьким ростом, длинными руками и тонкими пальцами. Нордики — имеют сходство с европейцами, в частности с выходцами из стран Скандинавии, их рост около двух метров. Инсектоиды — похожи на насекомых или членистоногих. Рептилоиды — имеют сходство с рептилиями.
